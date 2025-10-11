Bunu kimse beklemiyordu! Sadece 4 maçta forma giydi... Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar

Fenerbahçe’de büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın’ın da talebiyle Beşiktaş’a kiralanmıştı.

'BONSERVİSİNİ ALIN'

Sözcü’nün haberine göre Yalçın, 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder’in bonservisinin Fenerbahçe’den alınmasını istedi. Siyah-beyazlı yönetim, bu talep sonrası çalışmalara başladı.

İDMANLARDA ÇOK BEĞENDİ

Yalçın’ın, Cengiz Ünder’in idmanlardaki performansını oldukça beğendiği öğrenildi. Beşiktaş, 6 milyon euroluk bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.

4 MAÇ 1 GOL

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.