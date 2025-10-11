SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Bunu kimse beklemiyordu! Sadece 4 maçta forma giydi... Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar

Beşiktaş, Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder’in bonservisini almak için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın, 6 milyon euro opsiyonlu Ünder’in kalmasını istedi. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta 4 maçta 1 gol kaydetti ve piyasa değeri 7 milyon euro. İşte detaylar...

Bunu kimse beklemiyordu! Sadece 4 maçta forma giydi... Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar
Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın’ın da talebiyle Beşiktaş’a kiralanmıştı.

'BONSERVİSİNİ ALIN'

Bunu kimse beklemiyordu! Sadece 4 maçta forma giydi... Beşiktaş ta Cengiz Ünder için karar 1

Sözcü’nün haberine göre Yalçın, 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder’in bonservisinin Fenerbahçe’den alınmasını istedi. Siyah-beyazlı yönetim, bu talep sonrası çalışmalara başladı.

İDMANLARDA ÇOK BEĞENDİ

Bunu kimse beklemiyordu! Sadece 4 maçta forma giydi... Beşiktaş ta Cengiz Ünder için karar 2

Yalçın’ın, Cengiz Ünder’in idmanlardaki performansını oldukça beğendiği öğrenildi. Beşiktaş, 6 milyon euroluk bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.

4 MAÇ 1 GOL

Bunu kimse beklemiyordu! Sadece 4 maçta forma giydi... Beşiktaş ta Cengiz Ünder için karar 3

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da vergi rekortmenleri listesinde sürpriz futbolcu!Konya'da vergi rekortmenleri listesinde sürpriz futbolcu!
Mert Hakan, 7 ay sonra geri döndü! Mert Hakan, 7 ay sonra geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
transfer Sergen Yalçın Süper Lig Cengiz Ünder son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.