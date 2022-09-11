Bunun adı skandal! Canlı yayında muhabir Jessica Dias'ı öperek taciz etti...

Libertadores Kupası'nda Flamengo, Velez Sarsfield'ı konuk etti. Jornalista Mário Filho Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-1'lik Flamengo galibiyeti ile sona erdi. Ancak karşılaşmadan önce maçın önüne geçen bir olay yaşandı. Bir Flamengo taraftarı, ESPN muhabiri Jessica Dias'ı canlı yayın sırasında öperek taciz etti.

CANLI YAYINDA TACİZ

El Pais gazetesi tarafından adının Marcelo Benevides Silva olduğu belirtilen taraftar muhabir Dias'ı maç öncesinde yanağından öptü.

TUTUKLANDI, SERBEST BIRAKILDI

O Globo’nun haberine göre; ESPN muhabirini öpen taraftar, cinsel taciz suçlaması ile tutuklandı fakat bir gün sonra serbest bırakıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Serbest bırakılan Marcelo Benevides Silva'ya yurt dışına çıkış yasağı kondu ve tüm maçlardan men edildi. Ayrıca taraftarın muhabir Jessica Dias ile herhangi bir şekilde temasa geçmesinin de yasaklandığı aktarıldı.

"BİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Flamengo yaşanan olay sonrası açıklama yayımladı ve yaşananların kulübü temsil etmediğini ifade etti.

Flamengo'nun açıklaması şu şekilde;

"Flamengo olarak Velez karşılaşmasından önce kırmızı - siyahlı bir taraftarın ESPN muhabiri Jessica Dias’ı taciz etmesine kesinlikle karşıyız. Flamengo'yu hiçbir şekilde temsil etmeyen bu iğrenç eylemlerin yaşanmasını çok büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz."

"CANLI YAYIN UZADIĞI İÇİN TACİZ EDİLDİM"

Jessica Dias da konu ile ilgili bir açıklama yaparak olayın daha öncesi olduğunu da söyledi. Dias, "Sadece yanaktan bir öpücük diyorlar ama hayır bu sadece bir öpücük değildi. Daha öncesinde sırf canlı yayın uzadığı için de taciz edildim ve küfredildi. Onlara sakin olmalarını ve küfretmemelerini, buna gerek olmadığını söyledim." şeklinde konuştu.

"ÖNCESİNDE DE DENEDİ"

Kendisinden özür dileyenlerin de tacizde bulunduğunu dile getiren muhabir, "Özürler ise omuz sıvazlama ve öpücükler ile geldi. Canlı yayına alınmak üzereydim ve bu yüzden konsantrasyonumu bozmamaya çalıştım. Sonrasında ise omzumu öpmeye çalıştı. Kaçtım ve bu sırada kameram onun gözüne çarptı. En sonunda ise yanağımdan öptü. Dudağıma da denk gelebilirdi ve bu bir şeyi değiştirmezdi." dedi.

