Bunun da çözümü var: Tuzu fazla olan yemek nasıl kurtarılır?

Yemek yapmanın en zor tarafı nedir diye sorsalar, yemeğin tuzunu ayarlamak diye cevap veririm. Benim için yemeğin tuzunu ayarlamak oldukça zahmetlidir ve çoğu zaman tutturamam. Tuz tüketiminin yoğun olduğu ülkemizde tuzsuz yapılan yemekler her ne kadar sağlıklı olsa bize 'tatsız' gelir. Peki ya tuzu fazla kaçan yemek? O da ne yazık ki çöpü boylar. Eğer siz de benim gibi bu durumdan muzdaripseniz yemeklerin çöp olma durumuna son verebilirsiniz. Bahsedeceğim bu yöntemler sayesinde tuzu fazla kaçan yemeğin kurtarılmama şansı yok!

KESME ŞEKER

Tuzu fazla kaçan zeytinyağlı yemekleri ve pilavları kesme şeker kullanarak tadını normale çevirebilirsiniz. Üstelik yemeğe kesme şeker ekleme yöntemi zeytinyağlı yemeklerin lezzetini ikiye katlar, unutmayın.

SİRKE VE LİMON YÖNTEMİ

Tuzun alkali yoğunluğunu dengelemek için bu 2 pratik yöntemi deneyebilirsiniz. Tuz ve sirkeyi beraber değil, ayrı ayrı kullanmalısınız. Eğer sirke kullanacaksanız bir yemek kaşığı yeterli olacak. Limon ise 4 damla kafi...

SÜT

Çorbaların tuzu fazla olduysa yapacağınız en etkili şey, çorbaya süt ilave etmek. Sütü eklerken çorbanın tadını kontrol etmeyi unutmayın. Aksi halde çorbanın aromasını bozabilirsiniz.



