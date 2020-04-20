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Bunun da çözümü var: Tuzu fazla olan yemek nasıl kurtarılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Binbir emek verip pişirilen yemeğin tuzu fazla olunca yemeğin yenmeyeceğini, çöpe gideceğini düşünürüz. Ancak durum bu kadar vahim değil sevgili okur. Siz de yemeklerin tuz ayarını tutturamıyorsanız bu sinir bozucu durumla başa çıkabilirsiniz. İşte tuzu fazla kaçan yemekleri kurtaracak kesin yöntemler.

Bunun da çözümü var: Tuzu fazla olan yemek nasıl kurtarılır?

Yemek yapmanın en zor tarafı nedir diye sorsalar, yemeğin tuzunu ayarlamak diye cevap veririm. Benim için yemeğin tuzunu ayarlamak oldukça zahmetlidir ve çoğu zaman tutturamam. Tuz tüketiminin yoğun olduğu ülkemizde tuzsuz yapılan yemekler her ne kadar sağlıklı olsa bize 'tatsız' gelir. Peki ya tuzu fazla kaçan yemek? O da ne yazık ki çöpü boylar. Eğer siz de benim gibi bu durumdan muzdaripseniz yemeklerin çöp olma durumuna son verebilirsiniz. Bahsedeceğim bu yöntemler sayesinde tuzu fazla kaçan yemeğin kurtarılmama şansı yok!

KESME ŞEKER

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Tuzu fazla kaçan zeytinyağlı yemekleri ve pilavları kesme şeker kullanarak tadını normale çevirebilirsiniz. Üstelik yemeğe kesme şeker ekleme yöntemi zeytinyağlı yemeklerin lezzetini ikiye katlar, unutmayın.

SİRKE VE LİMON YÖNTEMİ

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Tuzun alkali yoğunluğunu dengelemek için bu 2 pratik yöntemi deneyebilirsiniz. Tuz ve sirkeyi beraber değil, ayrı ayrı kullanmalısınız. Eğer sirke kullanacaksanız bir yemek kaşığı yeterli olacak. Limon ise 4 damla kafi...

SÜT

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Çorbaların tuzu fazla olduysa yapacağınız en etkili şey, çorbaya süt ilave etmek. Sütü eklerken çorbanın tadını kontrol etmeyi unutmayın. Aksi halde çorbanın aromasını bozabilirsiniz.


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