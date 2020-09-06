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Bünyan AK Parti’de Yıldıray Hakkı Koç Güven Tazeledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

AK Parti’de Bünyan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti’de Bünyan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Yıldıray Hakkı Koç, güven tazeledi.
Bünyan’da yapılan ilçe kongresine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Emrah Karayel, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve partililer katıldı.
Açık havada maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen AK Parti Bünyan 7. Olağan İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Yıldıray Hakkı Koç güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Bünyan 7. Olağan İlçe Kongremiz hayırlı olsun. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz Bünyan İlçe Kongremizde yeniden göreve gelen Yıldıray Hakkı Koç Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlı eylesin.” dedi.

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