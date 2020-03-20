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Bünyan Belediyesi apartmanları dezenfekte ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

Salgın hastalık tehlikesine karşı tüm ilçeyi dezenfekte eden Bünyan Belediyesi şimdide apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek örnek bir mücadele sergiliyor.Bünyan Belediyesi’nden virüslere karşı alınan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor.

Salgın hastalık tehlikesine karşı tüm ilçeyi dezenfekte eden Bünyan Belediyesi şimdide apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek örnek bir mücadele sergiliyor.
Bünyan Belediyesi’nden virüslere karşı alınan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından, ilçedeki dükkanlara kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada;"Şimdiye kadar ilçemizde, okullar, camiler,hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum binaları, otobüsler, dolmuşlar, taksiler, kamu araçları ve faaliyet gösteren tüm iş yerleri ile virüslerin yayılma ihtimali yüksek olan kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi bu alandaki çalışmalarımızı ilçemizin sağlığı ve huzuru için bir üst seviyeye çıkardık. Bünyan Belediyesi olarak tedbirlerimizi artırdık. Tüm ekiplerimizle ilçemizde bulunan çok katlı toplu konutların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle bu günlerde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.
İlçe sakinleri ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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