Bünyan Belediyesi esnaflara ücretsiz maske dağıtıyor

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ilçe esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Başkan Altun, bu kapsamda ilçe esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını belirterek, vatandaşlardan evde kalmalarını, zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ederek dışarı çıkmaları durumunda ise hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemini hassasiyetle hatıratı. Başkan Özkan Altun," Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgının önüne geçme noktasında aldığımız tedbirlere ve yaptığımız çalışmalara ücretsiz maske dağıtımını da ekledik. Esnafımızı ziyaret ederek, Bünyan Belediyesi olarak ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Esnaf ve hemşehrilerimize alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulunduk. İlçe merkezimiz başta olmak üzere 46 mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın tamamına bu maskeleri ücretsiz dağıtacağız. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın vatandaşlarımıza yönelik başlattığı ücretiz maske dağıtımına bizde Bünyan Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği vereceğiz" dedi.



PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları