YURTHABER
  4. Bünyan’da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Bünyan’da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bünyan’da 2020 yılının ilk Mahalle Muhtarları, Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.Bünyan Kaymakamı Ömer şahin Başkanlığında yapılan toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Emniyet Müdür Vekili Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ünal Hasdemir , daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," 2020 yılı Ocak ayı muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik.

Bünyan’da 2020 yılının ilk Mahalle Muhtarları, Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.
Bünyan Kaymakamı Ömer şahin Başkanlığında yapılan toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Emniyet Müdür Vekili Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ünal Hasdemir , daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," 2020 yılı Ocak ayı muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişiler. Bu nedenle muhtarlarımızla sürekli görüş alışverişi yapmayı, sorunları ve talepleri ivedilikle çözüme kavuşturmayı çok önemsiyoruz.Bünyan olarak tüm dinamiklerimizle oluşturduğumuz uyum kültürü devam edecek ve inşallah güzel hizmetler üretmeye, yeni proje ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Muhtarlar toplantıda tek tek söz alarak, öneri sorun ve taleplerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy yeniden adayMakine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy yeniden aday
727 kamu çalışanına ‘Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık’ Eğitimi verildi727 kamu çalışanına ‘Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık’ Eğitimi verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayserispor’da Pedro’dan kötü haber

Kayserispor’da Pedro’dan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.