YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi

Bünyan’da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şehit aileleri ve yakınları ile yemekte bir araya geldiler.Okul müdürü Feytullah Duran, “Terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizin yakınları ile okulumuzda düzenlenen yemekte bir araya geldik.

Bünyan’da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şehit aileleri ve yakınları ile yemekte bir araya geldiler.
Okul müdürü Feytullah Duran, “Terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizin yakınları ile okulumuzda düzenlenen yemekte bir araya geldik. Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak her zaman ve her türlü şehit ailelerimizin yanlarında olacağız. Şehit ailelerimiz yalnız değillerdir. Okulumuzda toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için öğretmen arkadaşlardan böyle bir teklif geldi. Biz de yapmış olduğumuz toplantıda, şehit aileleri ve yakınlarına okulumuzda bir yemek vermeye karar verdik. Bünyan’da 40’a yakın şehit ailesi var. 35 tanesi bizzat aileleri ve yakınları ile katıldılar.” dedi.
Feytullah Duran, “Okulumuz, Bünyan’da verdiği eğitimle kendi marka değerini oluşturan, ismiyle referans kabul edilen lider eğitim kurumudur. Misyonumuz teknolojiyi iyi kullanabilen, bilgileri ve gelişmeleri yorumlayıp yeni fikirler üretebilen, iş güvenliği konusunda bilinçli, iş ve hizmet alanlarında eğitimli, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, insan haklarına saygılı, öz güven sahibi bireyler yetiştirerek, Çağdaş Türkiye´nin oluşmasında pay sahibi olmaktır. Bu kapsamda davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan, şehit yakınları ve öğretmenlerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, onların her türlü sıkıntısında hizmetkârları olacağımızı hatırlatırız. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun diyoruz." diye konuştu.

Bünyan’da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Camilerde dezenfekte

Camilerde dezenfekte

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.