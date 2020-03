Bünyan’da öğretmenler şehit aileleri ve yakınları ile bir araya geldi

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şehit aileleri ve yakınları ile yemekte bir araya geldiler.

Okul müdürü Feytullah Duran, “Terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizin yakınları ile okulumuzda düzenlenen yemekte bir araya geldik. Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak her zaman ve her türlü şehit ailelerimizin yanlarında olacağız. Şehit ailelerimiz yalnız değillerdir. Okulumuzda toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için öğretmen arkadaşlardan böyle bir teklif geldi. Biz de yapmış olduğumuz toplantıda, şehit aileleri ve yakınlarına okulumuzda bir yemek vermeye karar verdik. Bünyan’da 40’a yakın şehit ailesi var. 35 tanesi bizzat aileleri ve yakınları ile katıldılar.” dedi.

Feytullah Duran, “Okulumuz, Bünyan’da verdiği eğitimle kendi marka değerini oluşturan, ismiyle referans kabul edilen lider eğitim kurumudur. Misyonumuz teknolojiyi iyi kullanabilen, bilgileri ve gelişmeleri yorumlayıp yeni fikirler üretebilen, iş güvenliği konusunda bilinçli, iş ve hizmet alanlarında eğitimli, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, insan haklarına saygılı, öz güven sahibi bireyler yetiştirerek, Çağdaş Türkiye´nin oluşmasında pay sahibi olmaktır. Bu kapsamda davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan, şehit yakınları ve öğretmenlerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, onların her türlü sıkıntısında hizmetkârları olacağımızı hatırlatırız. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun diyoruz." diye konuştu.