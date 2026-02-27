MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

7 aylık evlilik tek celsede bitti! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın 7 aylık evliliği resmen sona erdi. Biten evliliğin ardından yapılan açıklamada “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçe gösterildi. Ünlü çiftin boşanma şartları da ortaya çıktı.

7 aylık evlilik tek celsede bitti! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz yılın ağustos ayında evlendikten kısa süre sonra magazin gündeminin sıkça konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileri, çiftin hayatının adeta gözler önünde yaşanmasına neden olmuştu. Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen ikili, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamışlardı.

7 aylık evlilik tek celsede bitti! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ın boşanma şartları ortaya çıktı! Düğünde takılan takılar ve araba... 1

Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı aldı. Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı.

Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.

7 aylık evlilik tek celsede bitti! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ın boşanma şartları ortaya çıktı! Düğünde takılan takılar ve araba... 2

BOŞANMA ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Erbil’in evlilik süresince Gülseren Ceylan’a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan’da kaldı.

Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı.

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti” dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, “Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak” açıklamasını yaptı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü' Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'
Yeni bölüm öncesi dikkat çeken değişim!Yeni bölüm öncesi dikkat çeken değişim!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.