7 aylık evlilik tek celsede bitti! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz yılın ağustos ayında evlendikten kısa süre sonra magazin gündeminin sıkça konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileri, çiftin hayatının adeta gözler önünde yaşanmasına neden olmuştu. Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen ikili, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamışlardı.

Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı aldı. Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı.

Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.

BOŞANMA ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Erbil’in evlilik süresince Gülseren Ceylan’a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan’da kaldı.

Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı.

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti” dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, “Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak” açıklamasını yaptı.