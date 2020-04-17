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Bünyan’da ücretsiz maske dağıtımı aralıksız devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 08:47 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi ilçede korona virüs salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günden itibaren Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki Salı pazarı yerlerinde ve tüm mahalle pazarlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ederken, ilçeye bağlı 46 mahalle muhtarlığında maskeye ulaşamayan vatandaşlar için dağıtım yapıldı.İlçenin her noktasında korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Bünyan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor.

Bünyan Belediyesi ilçede korona virüs salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günden itibaren Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki Salı pazarı yerlerinde ve tüm mahalle pazarlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ederken, ilçeye bağlı 46 mahalle muhtarlığında maskeye ulaşamayan vatandaşlar için dağıtım yapıldı.
İlçenin her noktasında korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Bünyan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri, halk sağlığının korunması amacıyla ilk günden itibaren korona virüs tedbirlerini titizlikle yürüten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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