Burak Bulut konserinde herkesi şaşırttı! 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' deyip sevgilisine evlilik teklif etti! O anlar gündemde

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile son dönemin başarılı isimlerinden biri olan Burak Bulut son konserinde herkesi şaşırttı.

ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Elazığ konserinde sevgilisi Eda Sakız'ı sahneye çağıran Bulut 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' diyerek elindeki yüzüğü sevgilisine uzattı ve evlilik teklifinde bulundu.

O anlarda Sakız'ın sevdiği bir jenerik müziği çalmaya başladı ve Eda Sakız, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Eda Sakız, sevgilisinin bu romantik evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi.

YORUM YAĞDI

Burak Bulut, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin yayınladığı videonun altına 'çok mutlu olun', 'çok yakışıyorlar', 'bir ömür boyu mutluluklar' şeklinde yorumlar yapıldı.