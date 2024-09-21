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  4. Burak Bulut konserinde herkesi şaşırttı! 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' deyip sevgilisine evlilik teklif etti! O anlar gündemde

Burak Bulut konserinde herkesi şaşırttı! 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' deyip sevgilisine evlilik teklif etti! O anlar gündemde

21.09.2024 15:53
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 15:53
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Son dönemlerde seslendirdiği 'Sevmedim Deme', 'Kehribar', Manolya' ve 'İçime Ata Ata' gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Burak Bulut son konserinde herkesi şaşırttı. Ünlü isim Elazığ konserinde sevgilisi Eda Sakız'ı sahneye çağırdı ve ona evlilik teklifi etti. Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile son dönemin başarılı isimlerinden biri olan Burak Bulut son konserinde herkesi şaşırttı.

ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Elazığ konserinde sevgilisi Eda Sakız'ı sahneye çağıran Bulut 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' diyerek elindeki yüzüğü sevgilisine uzattı ve evlilik teklifinde bulundu.

EVLİLİK 1

O anlarda Sakız'ın sevdiği bir jenerik müziği çalmaya başladı ve Eda Sakız, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Eda Sakız, sevgilisinin bu romantik evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi.

EVLİLİK 2

YORUM YAĞDI

Burak Bulut, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin yayınladığı videonun altına 'çok mutlu olun', 'çok yakışıyorlar', 'bir ömür boyu mutluluklar' şeklinde yorumlar yapıldı.

EVLİLİK 3

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı konser
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