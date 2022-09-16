Burak Deniz otelde olay çıkardı! Nilperi Şahinkaya'ya küfür yağdırdı

Oyuncu Burak Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya’yla oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana’da olan Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca ortamı gerdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz dün gece 02.00 sıralarında otele gitti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi’yle Adana’ya giden Nilperi Şahinkaya’nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.

ŞOKE EDEN KÜFÜRLER

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masayı terk etti. Şahinkaya’ya “S…r git” diye küfür eden Burak Deniz arkasından da “Or…” diye bağırdı.

Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi’nin arkadaşı girdi. Burak Deniz “Bana mı vuracaksın, vur hadi” diye bağırmaya devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER İSTENDİ

Çevredekiler hemen Burak Deniz’i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz’in başka bir otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi’yi hiç tanımadığı öğrenildi.

Olay sonrası Emre Yusufi’nin otelin güvenlik kameralarının görüntülerini istediği öğrenildi.

