MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Deniz otelde olay çıkardı! Nilperi Şahinkaya'ya küfür yağdırdı

Burak Deniz otelde olay çıkardı! Nilperi Şahinkaya'ya küfür yağdırdı

16.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ile başrol oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Burak Deniz gece yarısı otelde olay çıkardı. Deniz'in hareketlerinden rahatsız olan Nilperi Şahinkaya masayı terk edince ise olanlar oldu. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırdı.

Burak Deniz otelde olay çıkardı! Nilperi Şahinkaya'ya küfür yağdırdı

Oyuncu Burak Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya’yla oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana’da olan Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca ortamı gerdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz dün gece 02.00 sıralarında otele gitti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi’yle Adana’ya giden Nilperi Şahinkaya’nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.

4

ŞOKE EDEN KÜFÜRLER

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masayı terk etti. Şahinkaya’ya “S…r git” diye küfür eden Burak Deniz arkasından da “Or…” diye bağırdı.

11

Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi’nin arkadaşı girdi. Burak Deniz “Bana mı vuracaksın, vur hadi” diye bağırmaya devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER İSTENDİ

Çevredekiler hemen Burak Deniz’i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz’in başka bir otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi’yi hiç tanımadığı öğrenildi.

22

Olay sonrası Emre Yusufi’nin otelin güvenlik kameralarının görüntülerini istediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit'in balmumu heykeli dalga konusu oldu Burak Özçivit'in balmumu heykeli dalga konusu oldu
Tarkan İzmir konserinin gelirini bakın ne yaptı! Resmi kanaldan açıklandı Tarkan İzmir konserinin gelirini bakın ne yaptı! Resmi kanaldan açıklandı
İç çamaşırının görünmesini umursamadıİç çamaşırının görünmesini umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Nilperi Şahinkaya Oyuncu ünlü oyuncu film festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Arabadaki halleri olay oldu! "Seninle vakit geçirmek..."

Arabadaki halleri olay oldu! "Seninle vakit geçirmek..."

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...

Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...

Arka Sokaklar'ın Tekin'i etrafa aldırış etmedi! Öpüşürken yakalandı

Arka Sokaklar'ın Tekin'i etrafa aldırış etmedi! Öpüşürken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.