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Burak Elmas: Bu sistem değişecek!

20.10.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği ve TFF'nin bir araya geldiği toplantı sonrasında konuştu.

Burak Elmas: Bu sistem değişecek!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemlik sisteminin değişmesini istediklerini söyleyen Burak Elmas "Yaptığımız toplantı sonrası yazın MHK ve yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bu hususlarda birtakım gelişmeler oldu. Son haftalarda birçok takımın hakemlerle ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanvekili, Kulüpler Birliği Başkanı ve kulüp başkanlarıyla bugün konuları konuştuk. İsimler ya da kulüpler üzerinden konuşmanın faydası yok. Sistemi değişecek iradeyi göstermemiz gerek. Oyunu çok etkileyen bir faktör. Karşılıklı çok samimi herkesin kendi görüşünü dile getirdiği bir toplantı oldu. Çözümde bir irade koyuluyor ortaya. Umarım bu toplantı sonucunda hakemlerin adil ve standartlı yönetimi sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda hallederiz. Bu iyi niyet ve irade çok önemli." dedi.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Yabancı hakem konusunu görüşmediklerini belirten Burak Elmas "Yabancı hakem konusu geçmedi. Her sistemin her bacağı ile ilgili konuşuldu, o yüzden bu kadar geniş konuşuyorum. VAR hakemlerinin ayrı olmasından tutun, gözlemci raporlarının detayları, veriliş şekli, atamaların yapılış şekline kadar tüm detaylar tartışıldı." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ile ilgili soruları da yanıtlayan Burak Elmas "Serdar Tatlı'nın istifası adına bir görüşme olmadı. İsimleri değişme konusundaki modeli 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini gördük. İsimler üzerinden değil, sistemin değişmesi üzerinden konuşmalar oluyor." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın her hafta hakem performans verilerini açıklaması hakkında da bir soruya yanıt veren sarı-kırmızılıların başkanı "Performans verilerini paylaşmamızla ilgili bir görüşme olmadı. Biz her maçta hakem performansından şikayet ediyoruz. Bunların veri bazlı olmasını istediğimiz için paylaşıyoruz. Umarım bunu Federasyon yapar bizim yerimize." şeklinde konuştu.

"HABERİ OKUMADIM"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Brezilya basınındaki çıkan haberlerin sorulması üzerine "Bu haberleri okumadım" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili de açıklama yapan Burak Elmas "Umarım Avrupa Ligi'nde ilk 2 maçtaki performansı devam ettiririz. Oyuncularımız da umarım daha da tecrübe kazanırlar. İlk senesinde bir araya gelen bu kadar genç oyuncu da umarım Galatasaray markasını iyi temsil etmiş olurlar. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz, umarım iyi bir sonuçla dönerler." diyerek sözlerini noktaladı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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