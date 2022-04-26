Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki Burak Elmas Galatasaray Genel Kurulu'na neden dava açtı? Burak Elmas, Galatasaray Genel Kurulu'nu neden mahkemeye verdi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BURAK ELMAS GALATASARAY GENEL KURULU'NA NEDEN DAVA AÇTI?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 9 yönetici ile birlikte mahkemeye başvurdu ve idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

BURAK ELMAS GALATASARAY GENEL KURULU'NU NEDEN MAHKEMEYE VERDİ?

Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.

26 Mart’ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık Idari Ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan’daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974’te İstanbul’da doğan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini bitirmesinin ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.

İş yaşamına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Burak Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda çalışmasının ardından İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 yılı itibarıyla Godiva Investment şirketinde CEO olarak çalışan ve grup yönetim kurulunda yer alan Burak Elmas, aynı anda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden birinde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, görev süresi boyunca önemli stratejik pozisyonlarda bulundu.

Çalışma yaşamında birçok ortak girişimde görev yaptığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Burak Elmas, bu dönemde Ingiltere, Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde yaptıktan sonra 2020’de tüm görevlerini bıraktı.

Hâlen Türkiye ve İngiltere’de 3 uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Burak Elmas, Galatasaray’daki ilk görevini 1997’de, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak aldı. 1998, 2000 ve 2002’de 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk defa Süper Kupa ve UEFA kupasını kazandı. 19 Haziran 2021'de Galatasaray başkanı oldu.

Burak Elmas, evli ve iki çocuk babasıdır. Burak Elmas, Almanca ve İngilizce biliyor.

