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Burak Elmas: TFF'de değişime gidilmesi gerekiyor

04.12.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Burak Elmas: TFF'de değişime gidilmesi gerekiyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın açıklamasından satır başları:

"Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı.

Türk futbolu dibi görmüş durumda. Daha önce yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım. Kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet istiyoruz.

Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz.

"TÜRK FUTBOLUNU YÖNETENLER BİZE RAĞMEN YÖNETİYOR"

TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz.

Galatasaray'a verilen cezaların üst sınırdan verilmesi alışkanlık oldu. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere, aynı maddelerde verilen cezaların alt sınır ya da alt sınırın altında verildiği gerçeği var.

"EŞİTLİK İSTİYORUZ"

Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz.

Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım'a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım'a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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