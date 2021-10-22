Burak Kapacak, Fenerbahçe'de maça çıkamadı

Fenerbahçe sezon başında genç oyuncu Burak Kapacak'ı Bursaspor'dan kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç yıldız adayı Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hiç forma şansı bulamadı. 9 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın geleceği sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor.

VITOR PEREIRA'DAN BURAK KAPACAK AÇIKLAMASI

Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'de hiç forma şansı bulamaması üzerine sorulan soruya Vitor Pereira şu cevabı vermişti: Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum

BURAK KAPACAK'IN HOCASI ADNAN ÖRNEK: ORTADA BİR SORUN VAR

Genç oyuncunun hiç forma şansı bulamaması üzerine konuşan Bursaspor ve Burak Kapacak'ın eski hocası Adnan Örnek, "Burak Kapacak milli takım oyuncusu. Ümit Milli Takımı seviyesindeki bir oyuncu Fenerbahçe'de oynayamıyorsa başka bir problem. Vitor Pereira bir yönden haklı. Çünkü Süper Lig ile TFF 1. Lig arasında ciddi farklar var. Oradaki oyuncuların çoğu Burak gibi zorlanabiliyorlar. Sistem farkları da var. Peki bu oyuncular nasıl milli takımda oynuyor? Bunu da sorgulamak lazım. Bir de bu kadar para verilip bir oyuncu alınıyorsa haklı olarak da oyuncunun oynaması bekleniyor." diye konuştu.

