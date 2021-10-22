SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Burak Kapacak, Fenerbahçe'de maça çıkamadı

Burak Kapacak, Fenerbahçe'de maça çıkamadı

22.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transferi Burak Kapacak 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Fenerbahçe'de henüz resmi maça çıkmayan Burak Kapacak, sarı lacivertli kulübe imza attıktan sonra, 'Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım.' demişti.

Burak Kapacak, Fenerbahçe'de maça çıkamadı
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe sezon başında genç oyuncu Burak Kapacak'ı Bursaspor'dan kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç yıldız adayı Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hiç forma şansı bulamadı. 9 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın geleceği sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor.

VITOR PEREIRA'DAN BURAK KAPACAK AÇIKLAMASI

Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'de hiç forma şansı bulamaması üzerine sorulan soruya Vitor Pereira şu cevabı vermişti: Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum

BURAK KAPACAK'IN HOCASI ADNAN ÖRNEK: ORTADA BİR SORUN VAR

Genç oyuncunun hiç forma şansı bulamaması üzerine konuşan Bursaspor ve Burak Kapacak'ın eski hocası Adnan Örnek, "Burak Kapacak milli takım oyuncusu. Ümit Milli Takımı seviyesindeki bir oyuncu Fenerbahçe'de oynayamıyorsa başka bir problem. Vitor Pereira bir yönden haklı. Çünkü Süper Lig ile TFF 1. Lig arasında ciddi farklar var. Oradaki oyuncuların çoğu Burak gibi zorlanabiliyorlar. Sistem farkları da var. Peki bu oyuncular nasıl milli takımda oynuyor? Bunu da sorgulamak lazım. Bir de bu kadar para verilip bir oyuncu alınıyorsa haklı olarak da oyuncunun oynaması bekleniyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHK'dan Fenerbahçe maçına Meler!MHK'dan Fenerbahçe maçına Meler!
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Vitor Pereira'dan Mesut Özil tepkisiVitor Pereira'dan Mesut Özil tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.