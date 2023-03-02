Burak Kaya Mehmet Yalçınkaya'yla Hatay'dan bir karesini paylaştı! "Helal olsun"

6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi depremin ilk gününden beri sahra mutfaklarında...

Mehmet Şef ve MasterChef yarışmacıları Sergen Özen, Tahsin Küçük, Burak Kaya ve diğer gönüllülerden oluşan ekip, ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdu yemekhanesinde günlük 2 bin kişilik yemek çıkartıyor.

Burak Kaya Mehmet Şef ile yemek dağıttığı anlardan bir karesinin paylaşınca yarışmacıya yorum yağdı.

Burak Kaya'nın pozunu görenler "Helal olsun", "Günlerce ara vermeden hep çalıştın kalbine emeğine sağlık", "Seni boşuna sevmemişiz" yorumlarından bulundu.

