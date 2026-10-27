Altı Üstü İstanbul 19. bölüm fragmanı izle! 'Beklediğimize değmedi'

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamalarında elde ettiği başarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir’i geride bırakarak adından söz ettirmişti.

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi dün akşam 18. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen Altı Üstü İstanbul'un 19. bölümünden ilk fragman geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

"Söz konusu Ziyankar'sa hayatın değişmekle kalmaz, altı üstüne bile gelir." 19.⁠ Bölüm Tanıtımı 🌪️ Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de atv’de! #AltıÜstüİstanbul @atvcomtr https://t.co/vjBN4q6qTC — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) October 26, 2026

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanı seyircisi pek tatmin etmedi. Sosyal medyada; 'Beklediğimize değmedi', 'Bir kere fragman güzel gelsin ya', 'Fragman güzel olsa şaşırdım' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet'in ölümüyle kardeşi Can'a ulaşma umudunu kaybettiğini düşünen Uzay, öfkesini Hasan'dan çıkardı. Kardeşini bulabilmek için Naz ve Melek'i tehlikeye atmayı göze aldığı anlaşılınca kızların da tepkisiyle karşılaştı.

Yaşadıklarının ardından öfkesi daha da büyüyen Uzay, Emir ile Hasan'ın her şeyini ellerinden almaya yemin etti.

Annesi Esra'yı eve getiren Uzay, onu alıkoyan Galip'i polise teslim etti. Bayram'ın da Galip'e yardım ettiğini ailesine açıklaması, büyük bir hesaplaşmayı beraberinde getirdi. Eşinin yaptıklarını öğrenen Zehra evden ayrılırken, Emir ve Nihal de annelerini yalnız bırakmadı.

Üçü birlikte boş dükkâna sığınırken Emir, annesi ve ablasına yeni bir hayat kurmaya kararlıydı. Maçtan alacağı primle ev tutacağına söz veren Emir, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu korudu. Hasan ise Hikmet'in ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini unutamadı. Bayram'ın geçmişini araştırmaya başlayan Hasan, henüz emin olamadığı şüphelerini Emir'e anlatamadı.

HAYATINI ALTÜST ETTİ

Bölümün finalinde Uzay'ın kurduğu tuzak, Emir'in hayatını altüst etti. Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak onu federasyona ihbar ettirdi. Her şeyden habersiz çıktığı maçta üç gol atan ve takımını 4-0'lık galibiyete taşıyan Emir, ardından annesi ve ablasına tutacağı evi gösterdi.

Ancak Emir'in mutluluğu, pozitif doping testiyle yarıda kaldı. Lisansı askıya alınan ve müsabakalardan menedilen Emir'in ailesine verdiği sözü tutma umudu da sarsıldı.