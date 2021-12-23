MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Kut’un doktor eşi Cansen Yeni çirkin yorumlara daha fazla dayanamadı! Tokat gibi yanıt

Burak Kut’un doktor eşi Cansen Yeni çirkin yorumlara daha fazla dayanamadı! Tokat gibi yanıt

23.12.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benimle Oynama şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran Burak Kut, son yıllarda mütevazi hayatıyla hayranlarından takdir topluyor. Yıllara meydan okuyan Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Cansen Yeni, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna tokat gibi yanıt verdi.

Burak Kut’un doktor eşi Cansen Yeni çirkin yorumlara daha fazla dayanamadı! Tokat gibi yanıt

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.

5d8f138666a97ca3d9e57ed1

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.

bb

Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucak’ı kucağına aldı.

bb2

TOKAT GİBİ CEVAP

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti.

burak-kut-kac-kilo

Cansen Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna şu sözlerle yanıt verdi:

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yaptığı tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"Yaptığı tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"
Anahtar Kelimeler:
Burak Kut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
yooo gayette güzel ve hoş bir ablamiz.. Allah sahibine bağışlasın
HAH CEVAP BÖYLE OLUR BU DEVİRDE SADECE GÜZELLİK VEYA YAKIŞIKLILIK Bİ İŞE YARAMAZ,EĞER SADECE GÜZEL GÖRÜNÜM PEŞİNDEN GİDİYORSANIZ SİZİ HORMONLARINIZ YÖNLENDİRİYOR DEMEKTİR.
Valla güzel kadın.

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.