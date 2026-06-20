Ünlü türkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ankara'da Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ve ailesi, trafikte yaşanan yol verme tartışmasının ardından saldırıya uğradı.

Eşi ve çocuğuyla birlikte evine dönen Altunsaray, trafikte tartıştığı kişi tarafından takip edildi.

Şüpheli, sanatçının evinin önüne kadar gelerek aracından indi ve Altunsaray'a saldırıda bulundu.

"ÇOCUKLAR VAR, SAKIN!"

Olay anında araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, saldırganın Altunsaray'ın aracının önünü keserek kapıya yöneldiği ve sanatçıya saldırdığı görüldü. Kendini korumaya çalışan Altunsaray'a saldırı sürerken, araçta bulunan eşinin "Yapma! Çocuklar var, sakın! Ne kadar terbiyesiz bir adamsın, çocuklar var ya!" sözleri görüntülere yansıdı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından yapılan şikayet ve görüntü kayıtları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimliği kısa sürede belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ailesinin gözü önünde saldırıya uğrayan İsmail Altunsaray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.