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Muhtemel Aşk 2. bölüm 1. fragman izle! 'Tarafımız belli'

Show Tv'nin romantik komedi türündeki yeni dizişi Muhtemel Aşk reytinglerde iyi başladı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini paylaştığı yeni dizinin ikinci bölümünden ilk tanıtım geldi. Muhtemel Aşk 2. bölüm 1. fragmanı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Muhtemel Aşk 2. bölüm 1. fragman izle! 'Tarafımız belli'
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi yayın hayatına iyi bir başlangıç yaptı.

İlk bölümüyle beğeni toplayan dizi perşembe akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Henüz bir bölüm yayınlanan dizinin yeni bölümünden ilk tanıtım geldi.

MUHTEMEL AŞK 2. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE

Muhtemel Aşk'ın yeni bölümüne sosyal medyada; 'Tarafımız belli', 'Kadir ve Defne aşırı yakışmış', 'Reytingi bol olsun' gibi yorumlar yapıldı.

MUHTEMEL AŞK'IN 1. BÖLÜM ÖZETİ:

Başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır.

Muhtemel Aşk 2. bölüm 1. fragman izle! Tarafımız belli 1

Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding’in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır.

Muhtemel Aşk 2. bölüm 1. fragman izle! Tarafımız belli 2

Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.

Muhtemel Aşk 2. bölüm 1. fragman izle! Tarafımız belli 3

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ekin Koç Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk
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