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Türk Halk Müziği'nin acı kaybı: Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı, 90 yaşında vefat etti.

Türk Halk Müziği'nin acı kaybı: Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yücel Paşmakçı, yaşamını yitirdi. Paşmakçı'nın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. 90 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümünü Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk duyurdu.

Türk Halk Müziği nin acı kaybı: Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti 1

Paşmakçı ile uzun yıllara dayanan çalışma arkadaşlığına vurgu yapan Akartürk, şu ifadeleri kullandı:

Türk halk müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Türk Halk Müziği nin acı kaybı: Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti 2

Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Halk Müziği Bedia Akartürk
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