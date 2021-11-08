Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Paylaşım geldi

TRT1’de ekrana gelecek “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisiyle 4 yıl aradan sonra seyirciyle buluşacak olan Fahriye Evcen hakkında çıkan boşanma haberiyle şoke oldu.

Evcen iddia fazla yayılmadan hemen önlemini aldı ve intstagram sayfasından paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit’le pazar kahvaltısında çektikleri mutlu bir pozunu yayınlayıp altına “Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken… Sizi seviyorum” notunu düştü ve iddiayı yalanladı.

Aynı paylaşımı aynı mesajla Burak Özçivit de yaptı.

