MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Paylaşım geldi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Paylaşım geldi

08.11.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in boşanma iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fahriye Evcen iddialardan sonra ailesiyle paylaşım yaptı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Paylaşım geldi

TRT1’de ekrana gelecek “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisiyle 4 yıl aradan sonra seyirciyle buluşacak olan Fahriye Evcen hakkında çıkan boşanma haberiyle şoke oldu.

Evcen iddia fazla yayılmadan hemen önlemini aldı ve intstagram sayfasından paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit’le pazar kahvaltısında çektikleri mutlu bir pozunu yayınlayıp altına “Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken… Sizi seviyorum” notunu düştü ve iddiayı yalanladı.

Ekran Alıntısı

Aynı paylaşımı aynı mesajla Burak Özçivit de yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Sevilen dizide flaş hamle! Güzel oyuncu artık yok!Sevilen dizide flaş hamle! Güzel oyuncu artık yok!
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Suikast girişimi sonrası ordu sokağa indi

Suikast girişimi sonrası ordu sokağa indi

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda!

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Ev halini paylaştı olay oldu!

Ev halini paylaştı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.