Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın, alacakları nedeniyle 16 Mayıs 2018 tarihinde kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı.
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Burak Yılmaz'ın toplam 2 milyon 387 bin TL alacağı için 16 Mayıs Çarşamba günü kulübe ihtar çektiği, bu ödemenin 30 gün içerisinde yapılmasını talep ettiği ortaya çıktı. İhtarnamede belirtilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması durumunda Burak Yılmaz'ın haklı nedenle sözleşmesini feshedebileceği de belirtildi.
YÖNETİM ÖDEMELERİ YAPTI
Bordo-mavili yönetim ise bugün oyuncuların alacaklarını da içeren 80 milyon TL'lik ödeme yapıldığını açıkladı. Bu ödemeyle birlikte yönetim oyuncuların serbest kalma ihtimallerini ve olası cezai yaptırımları da ortadan kaldırmış oldu.
(DHA)
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