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Burak Yılmaz asist yaptı, Lille takıldı

FRANSA HABERLERİ  | 30.11.2020 07:28 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille deplasmanda St. Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Burak Yılmaz asist yaptı, Lille takıldı

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille, deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya geldi. Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

St. Etienne, 33. dakikada Khazri'nin penaltı golüyle öne geçerken, Lille'in beraberlik sayısını 65. dakikada Ikone kaydetti. Milli yıldızımı Burak Yılmaz, golde asisti yapan isim oldu.

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Zeki Çelik'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Burak Yılmaz 90 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı ise 68. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.

Bu sonucun ardından Lille, 6 galibiyet ve 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider PSG'nin 2 puan gerisinde 23 puanda yer aldı. 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından puan alan St. Etienne ise 11 puana yükseldi.

Serie A'nın 13. haftasında Lille evinde Monaco ile karşılaşacakken, St. Etienne ise Dijon deplasmanına konuk olacak.

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