Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübe üyelik başvurusu kabul edilen Burak Yılmaz ile bir araya geldi.
Burada Beşiktaş’ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak Yılmaz’ın kongre üyelik kartını da veren Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu.
(DHA)
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