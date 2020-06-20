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Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2020 21:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi oldu.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübe üyelik başvurusu kabul edilen Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Burada Beşiktaş’ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak Yılmaz’ın kongre üyelik kartını da veren Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu.

BR

(DHA)

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