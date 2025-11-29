Burak Yılmaz: "Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor puanını 12’ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ AÇIKLADI!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyleyerek, "Bugün çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ama bunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz oyunun her anında daha istekli ve arzuluydu. Birebirde de ayakta kalan iştahlı bir takımdı. Çok büyük bir kadro farkı yoktu ancak çok daha arzulu olan öne çıktı. Bu maç belki de bize bir uyarıydı. Hepimizin kafasını önüne koyup maç ile ilgili özeleştiri yapması lazım. Bu maç için üzüleceğiz ama ayağa kalkıp önümüzde diğer maçlara odaklanacağız. Bugün iştah, arzu, birebirde güçlü olmak eksikti. Anadolu kulüpleri arasında çok büyük fark yok, iştahlı olan istekli olan öne çıkıyor. Hakemler ile ilgili konuşmayacaktım ama bir pozisyon var. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu penaltıydı. Bunları söylerken rakibin hakkını yememek lazım. Çok iyi hazırlanmışlardı. Fizik olarak da çok öne çıktılar. Bugün üzüleceğiz ama hemen yarın ayağa kalkıp hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır