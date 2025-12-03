Yasin Kol hakkında karar verildi! Galatasaray'ın Riva ziyareti nasıl sonuçlandı?

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisindeki yönetiminden dolayı rahatsız olduğu hakem Yasin Kol hakkında detaylı bir rapor hazırladı ve TFF'ye ziyarette bulundu. Hazırlanan 10 dakikalık video ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kapısını çalan yönetim bakınn nasıl karşılandı...

TEK TEK İZLENDİ! ''MAÇIN SONUCUNA ETKİ...''

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan imzalı haberde; aGalatasaray tarafı, hakem yönetimiyle ilgili 10 dakikalık bir video hazırladı. Kol'un haksızlık yaptığı düşünülen hakem kararları tek tek izlendi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu özellikle sarı kartlar konusundaki serzenişlere katılsa da hakem Yasin Kol'un maçın sonucuna etki edecek hata yapmadığını dile getirdi.

SEZONUN GERİ KALANINDA...

Haberin detaylarında Dursun Özbek Özbek-Abdullah Kavukcu ikilisi, hakem Yasin Kol'un bundan sonra hiçbir müsabakada görev almaması gerektiğini belirtirken, bu talep gerçekleşmezse de sezonun kalanında kendi maçlarında kabul edemeyeceklerini söyledi.

TFF KARAR VERDİ! KOL ARTIK GALATASARAY MAÇLARINDA YOK

Sabah gazetesinin edindiği bilgiye göre TFF tarafı sezonun kalanında Yasin Kol'u Galatasaray maçlarında görevlendirmeyi düşünmüyor. Kol'un bu hafta dinlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DURAN KONUSU DA MASAYA YATIRILDI!

Galatasaray yönetimi derbinin son dakikalarında Fenerbahçe adına golü atan Jhon Duran'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketi de TFF'ye sundu. Yıldız ismin ceza almasını bekleyen sarı-kırmızılı yönetim bu konudan eli boş döndü. Kolombiyalı golcünün PFDK'ya sevki için dilekçe verilsede yapılan derbi sevkinde Duran'ın ismi yer almadı.