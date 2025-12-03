Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti! ABD'de kalıcı oturum izni aldı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Nefes: Vatan Sağolsun, Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Mete Horozoğlu yıllar önce Türkiye'yi terk etti.

Ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşen başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. ABD’de kalıcı oturum ve çalışma izni alan Mete Horozoğlu burada da mesleğine devam ediyor. Tiyatroda yer alan başarılı oyuncu zaman zaman hayatına dair paylaşımlarda da bulunuyor.

Son hali ile de gündeme gelen Mete Horozoğlu'nu görenler "Yaşlanmış ama yine de yakışıklı", "Adam yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş" yorumlarında bulundu.

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK

Mete Horozoğlu'na 2020 yılında isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada Mete Horozoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.