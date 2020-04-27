Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu!

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kulübün Instagram hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunmuş ve Çin günleri hakkında konuşmuştu.
Çin'de yaşadığı dönem boyunca pazarda gördükleri karşısında şok olduğunu belirten Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli futbolcu, Çin hakkında şu sözleri kullanmıştı;
''Ben Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok.''
"Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle."
"Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de."
Burak Yılmaz'ın yaptığı bu açıklamalar Çin'de geniş ses getirdi. Çin basını, 2 sene boyunca Beijing Guoan'da oynayan Milli futbolcuyu manşetlerine taşıdı.
Çin'in Sohu internet sitesi, ''Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, Çin hakkında kötü şeyler söyledi. Çinlilerin yemekte sınırı olmadığını ve bunun bir kültür olduğundan bahsetti. Bu sözleri Çin'de tartışma yarattı.'' sözlerini kullandı.
Comprehensive Report gazetesi ise ''Burak Yılmaz oynarken özel aşçılar ona özel yemekler hazırlıyordu. Onu burada gayet iyi ağırladık, burada sürekli desteklendi'' dedi.
South China Morning Post ise yaptığı haberde ''Burak Yılmaz, Çin'de gördükleri karşısında şok olmuş...'' diyerek haberi okuyucularına duyurdu.
Çin'de internet kullanıcılarının Burak Yılmaz'ın sözlerini eleştirdiği ve ülkeyi genellediği belirtildi. Golcü futbolcu, Beijing Guoan takımında 32 maça çıkarken, 19 gol atma başarısı göstermişti.
Yıldız futbolcudan G.Saray açıklaması
75 milyonu gözden çıkardılar
Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi
Sahur programına katılan Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar
Ryan Babel ile yollar ayrılıyor
İtalya Ligi için tarih verildi!
Beşiktaş'a Sivasspor'dan cevap!
Robben futbola dönüyor!
Caner Erkin kararı! Fenerbahçe...
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
Dries Mertens'in talipleri artıyor
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Dev kulüp küme düşürülebilir
Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir
Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı
Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum