Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu!

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kulübün Instagram hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunmuş ve Çin günleri hakkında konuşmuştu.

Çin'de yaşadığı dönem boyunca pazarda gördükleri karşısında şok olduğunu belirten Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli futbolcu, Çin hakkında şu sözleri kullanmıştı;

''Ben Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok.''

"Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle."

"Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de."

Burak Yılmaz'ın yaptığı bu açıklamalar Çin'de geniş ses getirdi. Çin basını, 2 sene boyunca Beijing Guoan'da oynayan Milli futbolcuyu manşetlerine taşıdı.

Çin'in Sohu internet sitesi, ''Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, Çin hakkında kötü şeyler söyledi. Çinlilerin yemekte sınırı olmadığını ve bunun bir kültür olduğundan bahsetti. Bu sözleri Çin'de tartışma yarattı.'' sözlerini kullandı.