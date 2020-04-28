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Burak Yılmaz Çin'den özür diledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bir dönemde Çin'de forma giyen Burak Yılmaz, o günlerde gördükleriyle ilgili yaptığı açıklamanın tepki çekmesi nedeniyle özür diledi.

Burak Yılmaz, Çin'de oynadığı dönem ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Yılmaz açıklamasında, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz kısa bir süre önce "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Görüklerim karşısında şok oldum. İnsanlarımız oruçlu, görüklerimin isimleirini veremem. Çok ilginç şeyler yiyorlar, oradan daha çok hastalık gelir. Yeme içmenin sınırı yok. Hayvan restaurantları var. Restaurantta köpek yiyorlar. Köpek bunların içinde en iyi denebilir. Onlar da böyle görmüş." şeklinde konuşmuş ve bu açıklamalar Çin'de ciddi şekilde tepki görmüştü.

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