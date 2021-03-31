SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Burak Yılmaz'dan 28. gol

Burak Yılmaz'dan 28. gol

31.03.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya karşısında A Milli Takımı 3-1 öne geçiren golü atan Burak Yılmaz, milli forma altında 28. gol sevincini yaşadı.

Burak Yılmaz'dan 28. gol

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya’yı ağırladığı karşılaşmada Burak Yılmaz, 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı.

Mert Müldür’ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda Tobers tarafından düşürülmesi sonucu Hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1’e getiren isim oldu.

Gruptaki ilk maçta Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı. A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Erdoğan, Letonya maçı için tribündeErdoğan, Letonya maçı için tribünde
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yeni gelişme

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Milliler Letonya'ya takıldı

Milliler Letonya'ya takıldı

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Buffon Uğurcan Çakır'a kefil oldu!

Buffon Uğurcan Çakır'a kefil oldu!

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Burak Yılmaz'dan 28. gol

Burak Yılmaz'dan 28. gol

Şenol Güneş: Önemli bir avantajı kullanamadık

'Önemli bir avantajı kullanamadık'

ÖZET | Türkiye 3-3 Letonya

Milliler Letonya'ya takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçını izlemek için stada geldi

Erdoğan, Letonya maçı için tribünde

CANLI | TÜRKİYE - LETONYA

CANLI | TÜRKİYE - LETONYA

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu!

Milli takıma seçilen yıldız isim sevinçten havalara uçtu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.