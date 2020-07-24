Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması: Parayı düşünmedim

Burak Yılmaz kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, "Lille'den teklif aldığım için mutluyum. Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim." dedi.
Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılırken Sergen Yalçın ve futbolculara tesislerde veda etti.
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