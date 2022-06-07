Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması geldi! ''Çok net söylüyorum...''

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum" dedi.

"ACUN AĞABEY İLE GÖRÜŞMEM OLDU"

Burak, "Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAYACAĞIM"

Beşiktaş iddiaları hakkında sitem dolu konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.



