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Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması geldi! ''Çok net söylüyorum...''

07.06.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tecrübeli milli yıldız Burak Yılmaz, TV100'de katıldığı programda kariyeri ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması geldi! ''Çok net söylüyorum...''
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum" dedi.

"ACUN AĞABEY İLE GÖRÜŞMEM OLDU"

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Burak, "Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAYACAĞIM"

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Beşiktaş iddiaları hakkında sitem dolu konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
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