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Burak Yılmaz'dan Bursaspor maçı sonrası teşekkür

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2019 22:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Burak Yılmaz'dan Bursaspor maçı sonrası teşekkür

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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burak yılmaz Beşiktaş

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