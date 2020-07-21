Burak Yılmaz'dan yabancı sınırı isyanı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, 2-0 kazandıkları derbi maç sonrasında, "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil" diyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Burak Yılmaz'ın rahatsız olduğu konu ortaya çıktı.

BURAK YILMAZ'DAN YABANCI SINIRI İSYANI

Skor'da yer alan habere göre; tecrübeli golcü Burak Yılmaz, son günlerde yabancı sınırlamasıyla ilgili 'serbest olsun' algısı yaratan bir kesim olduğunu düşündüğü ve buna tepki gösterdi.

"DİKKAT EDİP KONUŞSUNLAR"

Burak Yılmaz, "Fenerbahçe maçına çıkmak için sabah-akşam tesislerde tedavi oldum. Kemik güçlenmesi için paça çorbası içtim. Biz de aylardır para almıyoruz ama maç döneminde hiçbir zaman işimizden kaçmıyoruz. Yabancılar, FIFA'ya güveniyor ve istediği zaman ihtar çekip ayrılıyor. Biz, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aynı desteği alamıyoruz. Yabancı serbestliğini savunanlar, yerli futbolcuların yaşadıklarına dikkat edip konuşsun" görüşünde.

KRİZLER ÜST ÜSTE GELDİ

Yakın zamanda Beşiktaş'ta önce Loris Karius, geride bıraktığımız günlerde de Victor Ruiz takımdan ayrılmıştı. Bu iki futbolcu ile de Beşiktaş FIFA'lık oldu.

GENÇ OYUNCULAR İYİ NİYETLİ

Bu arada yerli oyuncuların yaptığı açıklamalar da dikkati çekiyor. Örnek olarak; siyah-beyazlıların genç eldiveni Ersin Destanoğlu, kariyerinde bir gün Avrupa'ya gitmek istediğini ve giderken de Beşiktaş'a mutlaka para kazandırarak gitmeyi hedeflediğini söylemişti.

