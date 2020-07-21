SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Burak Yılmaz'dan yabancı sınırı isyanı

Burak Yılmaz'dan yabancı sınırı isyanı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamaların sebebi ortaya çıktı. "Aslında çok şey konuşmak istiyorum ama yeri değil" diyerek ne anlatmak istedi! İşte Burak Yılmaz'ın isyanı...

Burak Yılmaz'dan yabancı sınırı isyanı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, 2-0 kazandıkları derbi maç sonrasında, "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil" diyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Burak Yılmaz'ın rahatsız olduğu konu ortaya çıktı.

BURAK YILMAZ'DAN YABANCI SINIRI İSYANI

Skor'da yer alan habere göre; tecrübeli golcü Burak Yılmaz, son günlerde yabancı sınırlamasıyla ilgili 'serbest olsun' algısı yaratan bir kesim olduğunu düşündüğü ve buna tepki gösterdi.

"DİKKAT EDİP KONUŞSUNLAR"

Burak Yılmaz, "Fenerbahçe maçına çıkmak için sabah-akşam tesislerde tedavi oldum. Kemik güçlenmesi için paça çorbası içtim. Biz de aylardır para almıyoruz ama maç döneminde hiçbir zaman işimizden kaçmıyoruz. Yabancılar, FIFA'ya güveniyor ve istediği zaman ihtar çekip ayrılıyor. Biz, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aynı desteği alamıyoruz. Yabancı serbestliğini savunanlar, yerli futbolcuların yaşadıklarına dikkat edip konuşsun" görüşünde.

KRİZLER ÜST ÜSTE GELDİ

Yakın zamanda Beşiktaş'ta önce Loris Karius, geride bıraktığımız günlerde de Victor Ruiz takımdan ayrılmıştı. Bu iki futbolcu ile de Beşiktaş FIFA'lık oldu.

GENÇ OYUNCULAR İYİ NİYETLİ

Bu arada yerli oyuncuların yaptığı açıklamalar da dikkati çekiyor. Örnek olarak; siyah-beyazlıların genç eldiveni Ersin Destanoğlu, kariyerinde bir gün Avrupa'ya gitmek istediğini ve giderken de Beşiktaş'a mutlaka para kazandırarak gitmeyi hedeflediğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Cengiz Ünder dünya devine gidiyor!

Cengiz Ünder dünya devine gidiyor!

Verdiği üstsüz poz büyük beğeni topladı...

Verdiği üstsüz poz büyük beğeni topladı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Yılmaz'dan yabancı sınırı isyanı

Burak Yılmaz'dan yabancı sınırı isyanı

Beşiktaş'ta Vida'dan Gökhan Gönül'e flaş teklif... ''Bizimle kal''

Gökhan Gönül'e flaş teklif! Fenerbahçe...

Beşiktaş’ın gözü Devler Ligi’nde!

Beşiktaş’ın gözü Devler Ligi’nde!

Beşiktaş soyunma odasında hırsızlık operasyonu!

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Sergen Yalçın açıkladı: 8-10 yeni transfer lazım

''8-10 yeni transfer lazım''

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş mesaj! "Geçmiş olsun"

Fenerbahçe'ye olay gönderme: Geçmiş olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.