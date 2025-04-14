Burak Yılmaz Fenerbahçe sözlerini duyunca çıldırdı, taraftarın üzerine yürüdü! "Ne diyorsun lan sen"

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Kasımpaşa rakibine 1-0 mağlup olurken maçın ardından Burak Yılmaz ve bir taraftar arasında yaşananlar gündem oldu.

BURAK YILMAZ ÇILDIRDI

Maçın ardından şehirden ayrılmak için havalimanına giden Kasımpaşa kafilesini burada bir grup taraftar karşılarken bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı adeta çıldırttı.

"NASIL KONUŞUYORSUN LAN SEN"

Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" sözlerini duyan Yılmaz "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullanırken Burak Yılmaz'ı çevresindekiler zor da olsa sakinleştirerek takım otobüsüne bindirdi.

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