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Burak Yılmaz'ın hareketi büyük tepki çekti

09.10.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın Norveç ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, Burak Yılmaz'ın pozisyonu çok konuşulurken, milli futbolcu tepkilere neden oldu.

Burak Yılmaz'ın hareketi büyük tepki çekti

A Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon dikkat çekti.

Burak Yılmaz karşılaşmanın 32. dakikasında ceza sahasındaki topa koşarken, bir anda kendini yere bıraktı. Norveç savunması oyuna devam ederken, Burak Yılmaz yerden kalkmadı.

KENDİNİ YERE ATTI

Topun dışarı çıkmasının ardından ayağa kalkan Burak Yılmaz, hakeme giderek pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi. Hakem Felix Brych ise pozisyonun penaltı olmadığını ve Burak Yılmaz'ın kendini yere attığını belirtti.

Burak Yılmaz'ın hücum geliştirdiğimiz sırada topa koşmak yerine kendini yere atması, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da Burak Yılmaz'ın artık bu tip hareketleri yapmaması gerektiği vurgulandı.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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