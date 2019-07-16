SPOR

Burak Yılmaz, Lecce'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

Burak Yılmaz, Lecce'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Bir süredir İtalya'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili Beşiktaş kulübünden resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ali Naibi, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. (DHA)

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