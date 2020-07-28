Burak Yılmaz, Lille'de ne kadar kazanacak?

Ligin son hafta maçı öncesi Beşiktaş'la yollarını ayıran Burak Yılmaz, kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Lille'e transfer olmuştu.
2 yıllık sözleşmeye imzasını atan 35 yaşındaki oyuncunun, Fransız ekibinde alacağı para da belli oldu.
Beşiktaş'ta senelik 2.7 milyon Euro net ücret alan Milli futbolcu, Lille'de ise yıllık 1.7 milyon Euro alacak. (Sporx)
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