Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı 2020'de Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ünlü futbolcunun paylaşımı sonrası futbolseverler tarafından merak edildi. Vatandaşlasr internette; Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabında takım yemeğinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları Lille'i etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşması veda ediyor şeklinde yorumlandı.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Ligue 1 takımlarından Lille'de oynayan ünlü futbolcu 2000-2003 yılları arasında Antalyaspor altyapısında yetişmiştir.
Burak Yılmaz, kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.
Burak Yılmaz'ın altyapı kariyeri:
2000-2003 Antalyaspor
Burak Yılmaz'ın profesyonel kariyeri:
2003-2006 Antalyaspor
2006-2008 Beşiktaş
2008 Manisaspor
2008-2010 Fenerbahçe
2009-2010 → Eskişehirspor (kiralık)
2010-2012 Trabzonspor
2012-2016 Galatasaray
2016-2017 Beijing Guoan
2017-2019 Trabzonspor
2019-2020 Beşiktaş
2020- Lille
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