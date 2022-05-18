Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı 2020'de Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ünlü futbolcunun paylaşımı sonrası futbolseverler tarafından merak edildi. Vatandaşlasr internette; Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BURAK YILMAZ LİLLE'DEN AYRILIYOR MU?

Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabında takım yemeğinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları Lille'i etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşması veda ediyor şeklinde yorumlandı.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BURAK YILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Ligue 1 takımlarından Lille'de oynayan ünlü futbolcu 2000-2003 yılları arasında Antalyaspor altyapısında yetişmiştir.

Burak Yılmaz, kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Burak Yılmaz'ın altyapı kariyeri:

2000-2003 Antalyaspor

Burak Yılmaz'ın profesyonel kariyeri:

2003-2006 Antalyaspor

2006-2008 Beşiktaş

2008 Manisaspor

2008-2010 Fenerbahçe

2009-2010 → Eskişehirspor (kiralık)

2010-2012 Trabzonspor

2012-2016 Galatasaray

2016-2017 Beijing Guoan

2017-2019 Trabzonspor

2019-2020 Beşiktaş

2020- Lille

