SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

18.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı ünlü futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. 2020'de Beşiktaş'tan ayrılıp Fransa'da Lille transfer olan yıldız oyuncu çarpıcı paylaşımı sonrası gündem oldu. Peki Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı 2020'de Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ünlü futbolcunun paylaşımı sonrası futbolseverler tarafından merak edildi. Vatandaşlasr internette; Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor mu? Burak Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BURAK YILMAZ LİLLE'DEN AYRILIYOR MU?

Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabında takım yemeğinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları Lille'i etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşması veda ediyor şeklinde yorumlandı.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BURAK YILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Ligue 1 takımlarından Lille'de oynayan ünlü futbolcu 2000-2003 yılları arasında Antalyaspor altyapısında yetişmiştir.

Burak Yılmaz, kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Burak Yılmaz'ın altyapı kariyeri:

2000-2003 Antalyaspor

Burak Yılmaz'ın profesyonel kariyeri:

2003-2006 Antalyaspor
2006-2008 Beşiktaş
2008 Manisaspor
2008-2010 Fenerbahçe
2009-2010 → Eskişehirspor (kiralık)
2010-2012 Trabzonspor
2012-2016 Galatasaray
2016-2017 Beijing Guoan
2017-2019 Trabzonspor
2019-2020 Beşiktaş
2020- Lille

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Kardeşler'in cezası belli olduArda Kardeşler'in cezası belli oldu
Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...
Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi! Yeni sezonda yoklar...

Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi! Yeni sezonda yoklar...

Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Galatasaray'da flaş gelişme! Birleşiyorlar...

Galatasaray'da flaş gelişme! Birleşiyorlar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı özel tarifini verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı özel tarifini verdi

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.