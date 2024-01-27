Burak Yılmaz resmen göreve başlıyor! Kayserispor'dan resmi açıklama geldi

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Recep Uçar! Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

BURAK YILMAZ GELİYOR

Sezon sonuna kadar Kayserispor'un başında yer alacak Burak Yılmaz, göstereceği performansa göre yeni sezonda da takımın başında olacak. Bir süredir Kayseri ekibiyle kontak halinde olan Burak Yılmaz, yapacağı transferleri de yönetime iletti. Ekibiyle birlikte hazır bir şekilde göreve başlayacak Burak Yılmaz için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in istifasından sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkabildi. Çıktığı bu maçlardan yalnızca 2 galibiyet alabilen Burak Yılmaz, 4 de mağlubiyet yaşadı.





