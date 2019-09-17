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Burak Yılmaz Slovan Bratislava maçında oynamak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

İlk dört haftada sadece 4 puan alan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'ın döneceği zamana çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçında oynamak istediğini iletti.

Burak Yılmaz Slovan Bratislava maçında oynamak istiyor

Avusturya kampında yapılan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra 2 aya yaklaşan bir tedavi süreci geçiren Burak, geçtiğimiz hafta saha koşularına başlamıştı. Bir haftalık koşu antrenmanlarından sonra, bu hafta itibarıyla takıma katılan Burak, bugün yapılan idmanın tamamında yer aldı.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme de yapan milli golcünün, kendini oldukça iyi ve hazır hissettiğini, bir an önce de maça çıkmak istediğini Abdullah Avcı'ya söylediği öğrenildi. Avcı'nın Bratislava karşısında mutlaka oynamak isteyen golcü oyuncu ile ilgili henüz bir karar almadığı ve 'yarını bekleyelim,son durumuna bakalım, istekli olabilirsin ama tam güçlenmeden oynaman yeni sakatlıklar doğurabilir, o yüzden son kararımızı yarın verelim' dediği gelen bilgiler arasında.

(DHA)

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