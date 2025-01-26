Burak Yılmaz son noktayı koydu! 'Karam Tayfa' defterini kapattı! "Fatih Terim'e kırgınım!"

Haber Global'de program yapan Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi'nin bu haftaki konuğu eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Burak Yılmaz oldu. Açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Karam tayfa bir daha eski günlerine dönemez" demesi dikkat çekti.

'KARAM TAYFA' HAKKINDA

Arda Turan, Selçuk İnan, ve kendisinden oluşan 'Karam Tayfa' ile ilgili konuşan Burak Yılmaz,"Karam tayfa bir daha eski günlerine dönemez!" dedi.

"FATİH TERİM'E KIRGINIM"

Milli Takım'dan ve Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim'e kırgın olduğunu dile getiren Yılmaz, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim. Fatih Terim'e tabii ki kırgınım. Ama Fatih hocadan öğrendiklerim var. Benim üzerimde hakkı vardır. Ama kırgınım. Bundan bir şey yok. Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığım olması doğrudur." ifadelerini kullandı.