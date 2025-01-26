SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Burak Yılmaz son noktayı koydu! 'Karam Tayfa' defterini kapattı! "Fatih Terim'e kırgınım!"

Burak Yılmaz son noktayı koydu! 'Karam Tayfa' defterini kapattı! "Fatih Terim'e kırgınım!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.01.2025 00:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Arda Turan, Selçuk İnan ve kendisinden oluşan 'Karam Tayfa'nın' bir daha eski günlerine dönmeyeceğini dile getiren Yılmaz, Fatih Terim'e de kırgın olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Burak Yılmaz son noktayı koydu! 'Karam Tayfa' defterini kapattı! "Fatih Terim'e kırgınım!"

Haber Global'de program yapan Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi'nin bu haftaki konuğu eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Burak Yılmaz oldu. Açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Karam tayfa bir daha eski günlerine dönemez" demesi dikkat çekti.

'KARAM TAYFA' HAKKINDA

x1080

Arda Turan, Selçuk İnan, ve kendisinden oluşan 'Karam Tayfa' ile ilgili konuşan Burak Yılmaz,"Karam tayfa bir daha eski günlerine dönemez!" dedi.

"FATİH TERİM'E KIRGINIM"

Ekran görüntüsü 2025-01-26 001538

Milli Takım'dan ve Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim'e kırgın olduğunu dile getiren Yılmaz, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim. Fatih Terim'e tabii ki kırgınım. Ama Fatih hocadan öğrendiklerim var. Benim üzerimde hakkı vardır. Ama kırgınım. Bundan bir şey yok. Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığım olması doğrudur." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Burak Yılmaz Selçuk İnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu

Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu

Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi

Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi

Muslera'dan ayrılık sinayli! Veda eder gibi konuştu...

Muslera'dan ayrılık sinayli! Veda eder gibi konuştu...

Galatasaray'dan 11 maç sonra bir ilk! En son 27 Ağustos'ta...

Galatasaray'dan 11 maç sonra bir ilk! En son 27 Ağustos'ta...

Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: "Gözümüz yarınki maçta olacak!"

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: "Gözümüz yarınki maçta olacak!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.