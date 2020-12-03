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Burak Yılmaz sonradan girdi, Lille'e turu getirdi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 03.12.2020 23:09 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’a karşı 1-0 geride olduğu maça 77’nci dakikada oyuna girerek 2 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Burak Yılmaz sonradan girdi, Lille'e turu getirdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Lille, evinde karşılaştığı Sparta Prag’ı Burak Yılmaz’ın golleri ile 2-1 mağlup etti. Lille’de Yusuf Yazıcı 11 başlarken, Burak Yılmaz 77. dakikada Yusuf’un yerine oyuna girdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 71. dakikada Ladislav Krejci’nin golü ile 1-0 öne geçti. 77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi. Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı. Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından Lille gruptan çıkmayı garantiledi.

Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıyı karşılaşmaya 11’de başladı. Diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise 77. dakikada Yusuf’un yerine oyuna dahil oldu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bravo kardeşim severler sevmezler avrupanın takımında basarili olmanız bizi mutlu eder bravo
kimse şaşırmasın,burak Türk futboluna adını altın harflerle yazdırdı,özelliklede Galatasarayda çok çok başkaydı.artık yeni buraklar çıkarırız umarım
Burak 75 m €
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