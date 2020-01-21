Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

Süper Lig'in 13. haftasında takımının Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta 2 gol birden atan deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 maçta gol kaydedemedi.

Burak Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının ardından 357 dakika fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, şans bulduğu Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçti.

Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında ise forma giyemedi.

5 GOLÜ VAR

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak, aynı nedenden dolayı ligde 2 karşılaşmada daha oynayamadı.

Bu sezonki ilk golünü ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında penaltıdan bulan Burak, 6. haftadaki Trabzonspor maçını boş geçti. 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde penaltıdan bir kez daha fileleri havalandıran Burak, ardından süre aldığı MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında gol bulamadı. Burak, sakatlığı nedeniyle bu dönemdeki Galatasaray maçında ise kadroda bulunamadı.