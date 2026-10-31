Nihat Kahveci’den Galatasaray’a tam not! "Taraftar kahkaha atıyor!"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasının açılış maçında Konyaspor’u deplasmanda 4-0 yenen Galatasaray’ın performansı, eski milli futbolcu Nihat Kahveci’den tam not aldı. Kahveci, sarı-kırmızılı takımın Lille ve Fenerbahçe maçlarında yakaladığı iyi futbolu Konya’ya da taşıdığını söyledi.

GALATASARAY KONYA’DA FARKLI KAZANDI

Victor Osimhen, 12. dakikada Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselerek attığı kafa golüyle Galatasaray’ı öne geçirdi. Sahaya kaptan olarak çıkan Yunus Akgün, 28. dakikada Batrakov’un pasını ceza sahası dışından sert bir şutla ağlara gönderip skoru 2-0 yaptı. Aleksey Batrakov, ikinci yarının başında 48. dakikada Sara’nın pasıyla savunmanın arkasına sarkarak Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti. 55. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Rafael Leao ise Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

NİHAT KAHVECİ: “GALATASARAY BUNDAN DAHA İYİ BİR MAÇ OYNAYAMAZDI”

Kahveci, Galatasaray’ın Lille ve Fenerbahçe maçlarının ardından iyi futbolunu Konyaspor deplasmanına da taşıdığını belirtti. Osimhen ve Yunus Akgün’ün erken bulduğu gollerle kilidin açıldığını söyleyen Kahveci, Batrakov’un harika golüyle farkın artırıldığını ve Leao’nun da penaltı golüyle dönüş sinyali verdiğini ifade etti. Okan Buruk’un Stuttgart maçı öncesinde oyuncularını dinlendirme fırsatı bulduğunu da hatırlatan Kahveci, taraftarın mutluluktan kahkaha attığını ve bu hakka sahip olduğunu söyledi.

“Valla şunu söyleyeyim, Galatasaray Lille ve Fenerbahçe maçlarının ardından iyi futbolunu Konyaspor deplasmanına da taşıdı. Osimhen ve Yunus’la kilidi erken açtı, Batrakov’un harika golüyle farkı artırdı. Leao da penaltı golüyle dönüş sinyali verdi. Okan Hoca, Stuttgart maçı öncesinde oyuncularını dinlendirme fırsatı da buldu. Galatasaray bundan daha iyi bir maç oynayamazdı. Taraftar bugün gülmüyor, mutluluktan kahkaha atıyor! Hakları da var.”

OYUNCULAR STUTTGART İÇİN DİNLENDİRİLDİ

Okan Buruk, 61. dakikada Osimhen, Yunus Akgün, Batrakov ve Leao’yu oyundan alarak Stuttgart maçı öncesinde bu oyuncuları dinlendirdi. Wilfried Singo da sezonda ilk kez ilk 11'de görev aldı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle Galatasaray, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların bir sonraki durağı, 3 Kasım’da Rams Park’ta oynanacak Stuttgart karşılaşması olacak.