Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Kuruköprü-Çatakdere Mahalleleri arasında yapımı tamamlanma aşamasında olan yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi. Başka Yalçın ve Kaymakam Dönmez ayrıca doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından Kuruköprü Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını da yerinde denetledi.

Hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, bölgede bu kış doğalgaz kullanılacak olmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti. Belediye’nin yürüttüğü hizmetlerden duyduğu mutluluğu ifade eden bir bölge sakini ise memnuniyetini “Burası da oldu bir Kayseri” sözleriyle dile getirdi.

SIKINTILI YOL, MÜKEMMEL HALE GELDİ

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, güzergahın önemine dikkat çekti. Yolun önceki durumunun oldukça sıkıntılı olduğunu ifade eden Yalçın, yapılan çalışmalarla ulaşımın daha güvenli hale getirildiği belirtti.

Yol yapım çalışmasında birçok işlemin uygulandığını söyleyen Başkan Yalçın, “Kuruköprü - Çatakdere arası yol güzergahındayız ve burası en önemli yollarımızdan biridir. Çatakdere halkımız devamlı olarak şikâyet etmekteydiler. Burası hem rampalı hem virajın başlangıcı hem de inişli çıkışlı bir yol olduğu için oldukça sıkıntı veriyordu. Biz de burayı düz hale getirdik, genişlettik ve de asfaltını en modern yöntemlerle yaptık. Çatakdereli kardeşlerimiz güle güle kullansınlar. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” dedi.