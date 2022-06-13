Burçak Çelik, Roche Diagnostik İtalya Genel Müdürü oldu

İSTANBUL (AA) - Burçak Çelik, 1 Temmuz 2022'den itibaren Roche Diagnostik İtalya ekibinin liderliğini üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche, dünya çapında yapılanmasını güçlendirmek üzere yeni bir lider ataması gerçekleştirdi.

Burçak Çelik, Roche Diagnostik EMEA-LATAM Bölgesi Liderlik Ekibi'nin bir üyesi olmaya devam edecek.

Kariyer yolculuğuna Pfizer'da başlayan Çelik, yurt içi ve dışında çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. 2007 yılında Roche İlaç Türkiye'ye katılan Çelik, yıllar içerisinde farklı iş birimlerinde artan sorumluluklar aldı.

2012 yılında Roche İlaç Güney Afrika Genel Müdürü ve Sahraaltı Bölgesi Başkanı olarak atanan Çelik, Johannesburg-Güney Afrika merkezli olmak üzere bölgesel liderlik görevini üstlendi.

2016 yılında Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı pozisyonuna atanan Çelik, yaklaşık 6 yıl sürdürdüğü liderlik görevi boyunca Roche Diagnostik Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dijitalleşme odağındaki yolculuğu kapsamında daha fazla dijital odaklı çözüm ve araçla hasta hayatına dokunan lokal ve global çalışmalara imza attı.

Çelik önderliğinde, Türkiye sağlık ekosistemine değer katan pek çok projenin yanı sıra salgın koşullarında ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak kullanıma sunulan tanı çözümleri ile Kovid-19 salgınıyla mücadeleye önemli katkılar sağlandı.

Roche Diagnostik Türkiye'nin çevik dönüşüm sürecine de liderlik eden Çelik, "insana değer" odağıyla şirketin kültürel açıdan önemli bir eşikten geçmesine de katkı sundu.

Çelik, 1 Temmuz 2022 itibarıyla İtalya'nın Monza kenti merkezli olmak üzere Roche Diagnostik İtalya ekibine liderlik edecek.

