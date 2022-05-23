Burçin Terzioğlu'nun tektaşı ve alyansı göründü!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz ay evlenen Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Emirgan'daki evlerinde kutlama gerçekleştirdi. Düğüne katılan ünlü isimler arasında oyuncu Burçin Terzioğlu ve sevgili Umut Duygu da yer aldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Çıkışta gazetecilerin objektiflerine yansıyan Terzioğlu, "Demet mutlu olduğu için ben çok mutluyum. Yeğenim Mavi, yakın zamanda bizimle olacak bunun için de çok heyecanlıyım." dedi.

42 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta doğum yapan arkadaşı Sinem Kobal ile ilgili de konuştu. Kobal ile görüştüğünü ifade eden Burçin Terzioğlu, "Allah nazarlardan korusun çok tatlılar." diyerek, yakın zamanda yer alacağı projelerin de netleşeceğini belirtti.

TEKTAŞ VE ALYANS GÖRÜNDÜ!

Ayrıca parmağındaki tektaş yüzüğü ile dikkat çeken Terzioğlu, muhabirlerin "Burçin Hanım tektaşınız göz kamaştırıyor. Umut Bey'in hediyesi mi?" sorusuna gülerek, "Teşekkürler." demekle yetindi.



Ünlü oyuncunun tektaş yüzüğünün yanında alyansın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.



